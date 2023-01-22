Киноактер Реннер рассказал, что в результате несчастного случая сломал 30 костей

Голливудский актер Джереми Реннер заявил, что сломал более 30 костей, когда на него случайно наехала снегоуборочная машина.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на BBC.

Реннер получил травму грудной клетки и другие повреждения, расчищая снег возле своего дома в Неваде. 2 января Реннера сбила его же снегоуборочная машина. Она покатилась, когда актер вышел из нее. После этого ему потребовалась операция.

В соцсетях актер рассказывал, что этот инцидент стал трагедией для всей его семьи, но вместе с тем продемонстрировал любовь и объединение.