На Николаевщине за сутки спасатели тушили три пожара – причины возгорания устанавливаются

В Николаевской области 22 января и в ночь на 23 спасателя ликвидировали три пожара. Во всех трех эпизодах причины пожаров устанавливаются.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 22 января в 08:56 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома типа «жилкоп» по улице Кузнецкая в Николаеве. По прибытию установлено, что в одной из комнат загорелся диван. Благодаря своевременно принятым мерам удалось быстро обуздать огонь - уберечь данную квартиру и весь дом от уничтожения. В 09:11 пожар ликвидирован на площади 5 кв. м.

К вечеру, в 18:08, спасателей известили о том, что по улице Набережная в городе Первомайск загорелось неэксплуатированное здание. Спасателями пожар ликвидирован в 19:13 на площади 30 кв. м.

Уже ночью в 00:01 23 января поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Киевская в городе Вознесенск. На место направлена очередная стража подразделения. В 01:20 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м. От огня спасена рядом расположенная летняя кухня.

Всего от ГСЧС привлекались 7 спецавтомобилей и более 20 пожарных.