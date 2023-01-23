В Одессе несколько сотрудников военкомата «заломали» мужчину во время вручения повестки

В Одессе несколько сотрудников военкомата повалили на землю и задержали мужчину.

Видео опубликовало Суспільне Одеса.

Инцидент произошел при вручении повестки. В Одесском областном центре комплектования и соцподдержки (военкомат) заявили, что мужчина начал оскорблять сотрудников и снимать на видео.

“Гражданин принялся безосновательно оскорблять и унижать военных нецензурной бранью, а также снимать их на видео. По спокойным просьбам и предупреждениям о недопустимости таких действий гражданин не согласился. Работники центра повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств. Там были проверены его данные и выписана повестка, поскольку гражданин, в нарушение действующего законодательства, до сих пор не выполнил свое обязательство по прибытию в РТЦК и СП с начала общей мобилизации”, - говорится в сообщении.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика!

По поводу того, что военные повели себя некорректно, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.