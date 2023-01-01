На одесском пляже нашли тело разыскиваемого экс-владельца рынка «Седьмой километр», - СМИ

В понедельник, 23 января, на одном из одесский пляжей нашли мертвым бывшего владельца рынка «Седьмой километр» Виктора Добрянского-младшего. В прошлом году его объявили в розыск.

Тело мужчины нашли утром на Трассе здоровья. Как рассказал источник издания в полиции, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка «Седьмой километр» Виктор Добрянский-младший.

По данным правоохранителей, бизнесмен накануне отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье. В настоящий момент причины его смерти неизвестны, сейчас правоохранители работают над этим.

Известно, что Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (статья 206-2, 209 и 205-1 Уголовного Кодекса Украины).

Согласно данным следствия, он якобы подделал договор купли-продажи компании «Виктор Д», которой принадлежит рынок «Седьмой километр». На тот момент собственником фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным.

Напомним, как в реке на границе Украины и Румынии обнаружили уже 12 тело мужчины – на том участке часто пытаются нелегально попасть в ЕС.