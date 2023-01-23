Вступление Украины в НАТО поддерживают 86% украинцев, - опрос

Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы снова возросла: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86% украинцев. Это самый высокий показатель за историю.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января.

На референдуме инициативу вступления в НАТО поддержали бы 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%. В итогах опроса подчеркнули, что это самый высокий показатель среди ранее проводимых опросов.

Кроме того, 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума, против выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%.

Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп,

В октябре, по данным опроса того же "Рейтинга", вступление в НАТО поддерживали рекордные в то время 83% опрошенных.

Напомним, что уже 11 стран НАТО поддержали членство Украины в Альянсе.