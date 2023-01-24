В Украине зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым подвидом штамм коронавируса «Omicron» XBB.1.5, или «Кракен». Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ВОЗ, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты.

«По сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом», - уточнили в сообщении.

В ВОЗ также пришли к выводу, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он довольно быстро замещает стандартный вариант Omicron, который циркулировал ранее.

Напомним, что ранее Китай объявил, что в стране за месяц от коронавируса погибли 60 тысяч человек – настоящие цифры считают большими.