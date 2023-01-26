В Карпатах спасли туристов, которые неделю путешествовали по горам и заблудились

Закарпатские спасатели совместно с франковскими коллегами помогли туристам, заблудившимся на горе Дземброня.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ночью 25 января спасателям поступило сообщение о том, что в районе горы Дземброня на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей заблудились два туриста. Как выяснилось, жители франковского села Большой Ходак в возрасте 57 и 44 года около недели путешествовали по горам, однако в определенный момент из-за плохих погодных условий потеряли ориентир на местности и не могли найти безопасный путь вниз.

Мужчины добрались до одной из точек спасения и назвали ее номер, когда позвонили в оперативно-спасательную службу. Поэтому специалисты поисково-спасательного отделения Явирник нашли их и начали спускать с черногорского хребта навстречу спасателям из Рахова. Те на снегоболотоходе транспортировали заблудившихся туристов в пункт несокрушимости. В медицинской помощи мужчины не нуждались.