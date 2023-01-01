Из-за отключения электроэнергии приостанавливается работа котельных «Николаевоблтеплоэнерго»

Из-за отключения 26 января электроэнергии по всей Николаевщине приостанавливается работа котельных «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщили на коммунальном предприятии.
«Друзья, напоминаем, что в период отключения электроэнергии приостанавливают работу и объекты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Это крайне необходимые временные меры.
Держимся и верим в ВСУ», – говорится в сообщении.
Как известно, в Николаевской области утром 26 января из-за угрозы ракетного удара отключили от электроснабжения всех потребителей.