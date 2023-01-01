На Николаевщине горели автомобиль и дом

В Николаевской области 25 января и в ночь на 26 спасателей ликвидировали два пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 11:26 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что по улице Киевская в Первомайске загорелся автомобиль Fiat Doblo.

На место направлено отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части. Силами пожарных, в 11:38, пожар ликвидирован на площади 1,5 квадратных метра, предварительная причина его возникновения — короткое замыкание электропроводки двигателя.

Уже ночью 26 января, в 00:18, спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Шевченко в селе Новобогдановка Радсадовской территории общины Николаевского района.

На место направлена очередная стража 19-й ГПСЧ. По прибытию установлено, что загорелась обшивка дымоходной трубы. Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения огня и уберечь дом от уничтожения. В 00:51 пожар ликвидирован на площади три квадратных метра, предварительная причина возникновения - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Всего от ГСЧС на ликвидацию пожаров привлекались два спецавтомобиля и семь пожарных.