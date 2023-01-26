В Николаевской области возобновляют электроснабжение с почасовыми графиками

В Николаевской области днем 26 января начинают возобновлять электроснабжение с почасовыми графиками.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

«Имеем разрешение на постепенное заживление потребителей в рамках почасовых графиков. Сейчас «зеленые» часа 2 очереди – возобновляем электроснабжение Николаеву, Варваровке и части районов», – говорится в сообщении.

Если хватит доказанной мощности, то планируется заживить дополнительно Баштанку, частично Новоодесский район.