В Николаевской области возобновляют электроснабжение с почасовыми графиками

В Николаевской области днем 26 января начинают возобновлять электроснабжение с почасовыми графиками.
Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».
«Имеем разрешение на постепенное заживление потребителей в рамках почасовых графиков. Сейчас «зеленые» часа 2 очереди – возобновляем электроснабжение Николаеву, Варваровке и части районов», – говорится в сообщении.
Если хватит доказанной мощности, то планируется заживить дополнительно Баштанку, частично Новоодесский район.
Как известно, в Николаевской области утром 26 января из-за угрозы ракетного удара отключили от электроснабжения всех потребителей.