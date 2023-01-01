В Николаеве электротранспорт уже не будет возобновлять работу 26 января

В Николаеве 26 января электротранспорт уже не будет перевозить пассажиров.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

«В связи с ракетными обстрелами страны и аварийным отключением электроэнергии, троллейбусы и трамваи в Николаеве не будут работать до конца дня 26 января. Как только будет полностью осуществлено заживание сети электротранспорта, все единицы транспорта будут возвращаться в депо», – говорится в сообщении.

О полноценном возобновлении движения электротранспорта и раздаче очищенной воды на КП обещают сообщить дополнительно на официальных страницах.

Как известно, в Николаевской области утром 26 января из-за угрозы ракетного удара отключили от электроснабжения всех потребителей. Впоследствии постепенно начали возобновлять электроснабжение с почасовыми графиками.