В Николаевской области за сутки произошло три пожара в домовладениях

В Николаевской области 26 января спасатели ликвидировали три пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, в 16:18 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что по улице Садовая в селе Ингулка Ингульской территориальной громады Баштанского района горит жилой дом. Благодаря своевременно принятым спасателями мероприятиям удалось уберечь квартиру от полного уничтожения и не допустить опрокидывания огня рядом с летней кухней и хозяйственной постройкой. Силами пожарных пожар ликвидирован в 17:11 на площади 40 квадратных метров, предварительная причина его возникновения - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Для подвоза воды задействован трактор МТЗ от добровольной пожарной команды села Ингулка.

В 17:06 спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Старофортечная в городе Очаков Николаевского района. По прибытию спасателей установлено, что горит перекрытие здания. В 18:32 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, предварительная причина его возникновения - нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве печного отопления.

Вечером, в 20:51, спасателей известили о возгорании котельной на территории частного домовладения по улице Садовая в селе Дорошовка Дорошовской ТГ Вознесенского района. Спасателям удалось не допустить переброску пламени на рядом расположенный жилой дом и хозяйственное сооружение. В 22:13 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, причина его возникновения устанавливается.

Всего от ГСЧС привлекались три спецавтомобиля и 10 пожарных.