В Николаевской области разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку

Полицейские устанавливают местонахождение 14-летней Дарьи Никитиной, пропавшей без вести.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

27 января в полицию обратилась жительница Березнеговатого и сообщила, что ее несовершеннолетняя внучка около 13:00 26 января ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие рыжего цвета.

Одета в короткую черную зимнюю куртку, белую шапку, белый шарф (бафф), черные лосины, зимние черные ботинки.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отдел полиции №2 Баштанского районного отдела полиции по адресу: Снигиревка, ул. Октябрьская, 103 или по телефонам 068-066-00-24, 066-077-71-80, 099-960-16-43.