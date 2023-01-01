Во Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8 спецотряда, который перевозит в том числе российского диктатора путина

В московском аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8 специального летного отряда «Россия» — это подразделение авиации страны-агрессора перевозит первых лиц, в том числе и диктатора владимира путина.
О падении вертолета сообщили россми, переадет Liga.
Пропагандисты заявили, что вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт, в результате чего он зацепился лопастями об землю.
Пострадавших якобы нет.
Верифицировать информацию пропагандистских агентств рф насчет причин крушения и отсутствия пострадавших пока невозможно.
Спецотряд "Россия" обеспечивает авиаперевозки главы рф, премьер-министра, спикеров госдумы и совета федерации, глав конституционного и верховного судов, генпрокурора и председателя следственного комитета россии, руководителя администрации кремля и министра иностранных дел россии.