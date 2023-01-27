В Херсонской области мальчик хотел спрятать накопленные деньги, но рука застряла в дупле дерева

В селе Широкая Балка, расположенном в пригороде Херсона, спасателями пришлось освобождать мальчика, рука которого застряла в дипле дерева.
Об этом сообщает ГСЧС.
Сообщение о том, что в селе Широкая Балка нуждается в помощи ребенок, поступило на номер Службы спасения Херсона, поступило вчера вечером.
Как выяснилось, 9-летний мальчик собирал деньги и свои накопления решил спрятать в дупле дерева. Он просунул руку в щель, но обратно ее достать уже не смог. Все попытки были напрасны, рука начала отекать.
«На спасение мальчика приехали белозерские спасатели, с помощью специнструмента высвободившие руку малыша. К счастью, он не травмировался, но пообещал средства держать в более безопасном месте», - говорится в сообщении.