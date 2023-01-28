На Николаевщине горел гараж с автомобилем – причина пожара устанавливается

В Первомайском районе вечером 26 января возник пожар гаража с автомобилем. Причина возникновения устанавливается.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 21:12 в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Богданова в селе Романова Балка Мигиевской территориальной громады.

К месту направлены спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. По прибытию установлено, что произошел пожар гаража с автомобилем на территории частного домовладения. Ее в 21:44 локализовали и в 22:25 ликвидировали на площади 24 квадратных метра.

От ГСЧС работали четыре человека и одна единица техники. Для подвоза воды дополнительно привлекалось ГАЗ-53 (4 м куб) фермерского хозяйства «Маляренко».