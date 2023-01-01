В Индии во время учебного полета разбились два истребителя

Истребители Су-30 и Mirage 2000 ВВС Индии во время учений упали в штате Мадхья Прадеш в центральной части страны. По предварительным данным, двое из трех пилотов живы, им ничто не угрожает. К третьему направили вертолет.

Об этом сообщают местные СМИ.

Самолеты, по информации NDTV, взлетели с авиабазы в городе Гвалиор. Затем они потерпели крушение в окрестностях города Морена. На место уже прибыли спасатели. В истребителе Cу-30, как отмечает Ani, находилось два пилота, а на борту Mirage 2000 он был один.

Источник агентства в Минобороны Индии сообщил, что двоих пострадавших пилотов уже обнаружили, их жизням ничто не угрожает. К месту, где находится третий пилот, вылетел вертолет ВВС, сказал собеседник Ani.

Руководство ВВС Индии сформировало специальную комиссию для расследования инцидента, пишет издание. Экспертам предстоит установить причины крушения и выяснить, столкнулись ли самолеты в воздухе.

Напомним, в московском аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8 специального летного отряда «Россия» — это подразделение авиации страны-агрессора перевозит первых лиц, в том числе и диктатора владимира путина.