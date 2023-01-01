Николаевских водителей предупредили об ухудшении погоды

Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет предупредил водителей об ухудшении погодных условий.
Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.
«Уважаемые водители и участники дорожного движения! Из-за ухудшения погодных условий на автодорогах области местами может быть налипание мокрого снега и гололедица. Это может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», – написал Шайхет.
Также он предоставил рекомендации по вождению автомобиля в условиях непогоды:
- Двигайтесь только с включенными габаритными огнями и ближним светом фар.
- Соблюдайте безопасный скоростной режим.
- Держите безопасную дистанцию.
- Четко соблюдайте требования Правил дорожного движения и дорожных знаков.
Если с вами произошло чрезвычайное событие, сразу звоните по номеру 102.