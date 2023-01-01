Николаевских водителей предупредили об ухудшении погоды

Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет предупредил водителей об ухудшении погодных условий.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Уважаемые водители и участники дорожного движения! Из-за ухудшения погодных условий на автодорогах области местами может быть налипание мокрого снега и гололедица. Это может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», – написал Шайхет.

Также он предоставил рекомендации по вождению автомобиля в условиях непогоды:

- Двигайтесь только с включенными габаритными огнями и ближним светом фар. - Соблюдайте безопасный скоростной режим. - Держите безопасную дистанцию. - Четко соблюдайте требования Правил дорожного движения и дорожных знаков.

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