На Полтавщине произошло масштабное ДТП, один человек погиб, еще восемь ранены

В субботу, 28 января, в 16:00 на автодороге вблизи города Лубны произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и стоящего в попутном направлении грузовика MAN.
Об этом сообщили в местной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и один пассажир микроавтобуса погибли, еще 8 пассажиров получили телесные повреждения - им оказывают медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, выясняющая причины и обстоятельства ДТП.
К работам по деблокированию людей привлекали спасателей.