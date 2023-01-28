На Полтавщине произошло масштабное ДТП, один человек погиб, еще восемь ранены

В субботу, 28 января, в 16:00 на автодороге вблизи города Лубны произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и стоящего в попутном направлении грузовика MAN.

Об этом сообщили в местной полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и один пассажир микроавтобуса погибли, еще 8 пассажиров получили телесные повреждения - им оказывают медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, выясняющая причины и обстоятельства ДТП.

К работам по деблокированию людей привлекали спасателей.