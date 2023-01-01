Николаевские полицейские устанавливают местонахождение несовершеннолетней Инны Дудиевой

В Первомайский районный отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетняя внучка, Дудиева Инна Сергеевна 2005 года рождения, 28 января, примерно в 11:30 ушла из дома и по настоящее время не вернулась. О местонахождении девушки бабушки ничего неизвестно.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза светлые, темные волосы заплетены в косу.

Одета в куртку черного цвета, черную шапку с двумя бубонами, черные брюки и черные ботинки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам: 068-314-29-49, 068-082-44-13, 102.