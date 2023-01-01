Из-за дождя со снегом на трассах Николаевщины образовалась гололедица

В воскресенье, 29 января, после снега с дождем на дорогах на выезде из Николаева, а также на трассах области наблюдается гололедица.

Об этом сообщают водители в Viber-группе «ДТП и дороги Николаевщины».



В настоящее время спецтехника выехала на обработку дорожного покрытия в одесском направлении, потому что это наиболее перегруженное направление.

Также КП «ЭЛУ автодорог Николаев» сообщали, что снегоуборочная техника будет работать в городе всю ночь. В первую очередь обещали обрабатывать спуски, подъемы и перекрестки на основных магистралях города.