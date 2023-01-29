Запрет чиновникам на выезд за границу уже действует – Госпогранслужба рассказала, кого он касается

Запрет на выезд госслужащим кроме как в командировку уже действует, он касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона и в комментарии УП.

Демченко отметил, что постановление №69 о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и уже действует. Чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

Кроме того, правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в Администрацию ГПСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список.

Администрация ГПСУ обеспечит наличие этих списков у своих инспекторов на границе.

Определен также перечень исключений для пересечения границы этими лицами:

- женщинам или отцам-одиночкам для посещения детей за рубежом в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов; - для лечения за границей; - на основании отдельного решения председателя ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.

Демченко отметил, что принятые нововведения не имеют гендерной окраски и касаются как мужчин, так и женщин.

Отдельно спикер Госпогранслужбы отметил, что вопрос контроля возлагается не только на ГПСУ и ее инспекторов непосредственно на границе, это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления правительства и их руководителей, которые выдают своим подчиненным отпуск, или посылают в служебную командировку.

На уточняющий вопрос УП, сколько чиновников выехало в пятидневный срок (с тех пор как было принято решение СНБО и до вынесения постановления Кабмина №69 -ред) и все ли они вернулись в Украину, Демченко сказал, что пограничники не ведут подобную статистику, а осуществляют пропуск лиц руководствуясь нормами действующего законодательства, регламентирующих пересечение государственной границы Украины.

Отдельно спикер ГПСУ отметил, что нынешние нормы касаются и лиц, признанных непригодными к военной службе, которые находятся на госслужбе.

- Надо понимать, что это касается четкого перечня должностных лиц, в частности руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров и т.д., а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше, кроме исключений, определенных для госслужащих, - отметил Демченко.

Напомним, что после того как нардеп Тищенко в разгар войны уехал в туристический Бангкок, Зеленский напомнил, что любой выезд за границу государственных служащих должен быть только с рабочей целью.

Позже стало известно, что глава партии «Батьківщина» Тимошенко начало года провела в Дубае.