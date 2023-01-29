В Первомайском районе полиция нашла девушку, котораю пропала накануне

Несовершеннолетнюю девушку из Первомайска полицейские разыскали в одном из поселков района.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Меньше суток понадобилось, чтобы установить местонахождение 17-летней Инны Дудиевой, которая находилась в поселке Каменный Мост. К счастью, с ней все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, 28 января вечером в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении несовершеннолетней внучки. В поисках девушки были задействованы оперативники уголовного розыска, ювенальные инспекторы и участковые офицеры полиции Первомайского райотдела.
Как выяснилось, девушка вместе со своим приятелем за компанию поехала к его друзьям, проживающим в поселке. Оказалось, что все это время она провела в кругу новых знакомых, где и нашли ее правоохранители. С несовершеннолетней провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения и объяснили, чем мог обернуться ее необдуманный поступок”, - говорится в сообщении.