В Первомайском районе полиция нашла девушку, котораю пропала накануне

Несовершеннолетнюю девушку из Первомайска полицейские разыскали в одном из поселков района.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Меньше суток понадобилось, чтобы установить местонахождение 17-летней Инны Дудиевой, которая находилась в поселке Каменный Мост. К счастью, с ней все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 28 января вечером в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об исчезновении несовершеннолетней внучки. В поисках девушки были задействованы оперативники уголовного розыска, ювенальные инспекторы и участковые офицеры полиции Первомайского райотдела.