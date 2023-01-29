В Николаеве использовали 130 тонн противогололедных средств, чтобы расчистить дороги

В Николаеве по состоянию на 13:00 коммунальщики использовали 130 тонн противогололедного средства, чтобы убрать дороги от снега.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Дороги чистят бригады КП «ЭЛУ автодорог». Со вчерашнего дня и всю ночь работало 8 специализированных машин, которые обрабатывали транспортные артерии солью и расчищали образовавшуюся после этого кашу. Утром было задействовано уже 9 машин. Работа продолжается до сих пор.

Сейчас обеспечен нормальный проезд по магистралям Николаева. Также приведены в порядок дороги второй очереди. «ЭЛУ автодорог» работает, реагируя на заявки патрульной полиции, департамента ЖКХ и районных администраций Николаева.