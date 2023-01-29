В Пакистане во время прогулки по озеру перевернулась лодка с детьми - известно о 10 погибших

Десять детей погибли, семь получили ранения и по меньшей мере восемь считаются пропавшими без вести вследствие того, что на озере на севере Пакистана перевернулась лодка.

Об этом сообщает CNN.

«Лодка перевозила от 25 до 30 учеников, когда перевернулась на озере Танда Дам, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Спасательные работы продолжаются», - сообщили в полиции.

В настоящее время известно о десяти погибших детях и семерых пострадавших вследствие инцидента.

Как сообщает Reuters, около восьми детей считаются пропавшими, точное число которых устанавливается. Лодка, несмотря на запрещение таких развлечений на озере, катала детей из числа учеников медресе, которые пришли на озеро на пикник. Возраст детей – от 7 до 12 лет.

Указывается, что, несмотря на массовые случаи утопления, которые часто случаются в стране из-за перегруженных, изношенных суден, многие люди в Пакистане не умеют плавать. Особенно уязвимы в таких ситуациях женщины, поскольку они обычно носят полностью закрытую одежду, которая отягощает их в воде, а консервативная культура препятствует им учиться плавать.