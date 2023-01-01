На Хмельнитчине в ДТП погибли пограничники – полковник и его жена

В Хмельнитчине 29 января трагически погибли супруги, пограничники Бердянского отряда – полковник Александр Доценко и подполковник Неля Доценко.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Александр организовывал и осуществлял оперативно-розыскную деятельность, а Неля долгое время была спикером Луганского пограничного отряда и информировала об обстановке на линии разграничения и границе с рф. После полномасштабного вторжения рф пара несла службу на южном направлении в составе Сил обороны.

Точной информации о гибели супругов не публикуют, вероятно, они попали в ДТП. В ГСЧС Украины сообщили, что 29 января на автодороге Е-50 в Хмельницком районе столкнулись грузовик MAN и легковушка Volkswagen Touran. Погибли 40-летний водитель и 37-летняя пассажирка Volkswagen, 26-летний водитель грузовика госпитализирован.