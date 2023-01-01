На Николаевщине автомобиль с полицейскими врезался в фуру – сообщают, что «копы» могли быть пьяными

В Николаевской области в районе села Красное, на трассе Николаев-Одесса автомобиль Hyundai врезался в грузовик.
Об этом сообщил экс-депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь.
На данный момент неизвестна судьба троих человек, по предварительным данным полицейских, которые находились в автомобиле Hyundai – остались ли они живы или нет.
“Три пьяных в хлам сотрудника полиции на автомобиле Hyundai врезались в стоячую фуру. Жертв могло быть больше, так как пьяные копы шли на обгон машин, стоящих в пробке, создав аварийную ситуацию всем участникам движения. Им навстречу выехала машина, и они, чудом увернувшись от лобового столкновения, влетели под фуру. Скорая, прибывшая на место происшествия, установила факт опьянения, в машине было полно алкоголя. Дело пытались сразу перекрутить, следователь нес какой-то бред, но свидетели указали на водителя Hyundai”, - рассказывает Рымарь.