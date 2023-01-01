На Николаевщине автомобиль с полицейскими врезался в фуру – сообщают, что «копы» могли быть пьяными

В Николаевской области в районе села Красное, на трассе Николаев-Одесса автомобиль Hyundai врезался в грузовик.

Об этом сообщил экс-депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь.

На данный момент неизвестна судьба троих человек, по предварительным данным полицейских, которые находились в автомобиле Hyundai – остались ли они живы или нет.