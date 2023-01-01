На Николаевщине спасатели помогли водителю с детьми выбраться из снежного заноса

В Николаевском районе вечером 29 января спасатели помогли водителю автомобиля выбраться из снежного заноса.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 17:05 в Службу спасения поступило сообщение, что на полевой дороге вблизи села Надбугское Веснянской территориальной общины водитель автомобиля Toyota Fortuner из-за ухудшения погодных условий застрял в сугробе и не смог самостоятельно продолжить движение. В салоне на момент происшествия находились четыре человека, из которых двое детей.

Прибывшие к месту происшествия спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС с помощью автомобиля повышенной проходимости вытащили автомобиль на расчищенный участок дороги.