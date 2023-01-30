В Николаеве водитель ВАЗ сбил пенсионера, пострадавший скончался в больнице – полиция ищет свидетелей ДТП

В Николаеве вечером 29 января водитель ВАЗ сбил мужчину. Пострадавший скончался в больнице.
Об этом сообщили в полиции Николаевщины.
ДТП произошло примерно в 18:20 в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Южной. ВАЗ-2107 под управлением 32-летнего водителя наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть, предварительно, за пределами пешеходного перехода.
В результате аварии 78-летний мужчина с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.
По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 063-426-23-32 или 102», – говорится в сообщении.