В Николаеве водитель ВАЗ сбил пенсионера, пострадавший скончался в больнице – полиция ищет свидетелей ДТП

В Николаеве вечером 29 января водитель ВАЗ сбил мужчину. Пострадавший скончался в больнице.

Об этом сообщили в полиции Николаевщины.

ДТП произошло примерно в 18:20 в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Южной. ВАЗ-2107 под управлением 32-летнего водителя наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть, предварительно, за пределами пешеходного перехода.

В результате аварии 78-летний мужчина с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.