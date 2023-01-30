На Николаевщине ухудшится погода, водителям советуют отказаться от дальних поездок

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30.01.2023 16:18

В Николаевской области сегодня и завтра ожидаются мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололедица и гололедица, порывы ветра 12-15 м/с.

Об этом сообщили патрульной полиции Николаевской области.

Патрульные советуют, по возможности, воздержаться от путешествий на автомобиле. Если вы все же оказались за рулем:

- соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;

- во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

- заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.

Фотофакт