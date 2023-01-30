На Николаевщине ухудшится погода, водителям советуют отказаться от дальних поездок

В Николаевской области сегодня и завтра ожидаются мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололедица и гололедица, порывы ветра 12-15 м/с.

Об этом сообщили патрульной полиции Николаевской области.

Патрульные советуют, по возможности, воздержаться от путешествий на автомобиле. Если вы все же оказались за рулем: