В Николаеве во время пожара погибла женщина

В Николаеве при пожаре комнаты в жилом доме на улице Пограничная погибла 53-летняя женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место происшествия прибыли дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей и смена оперативно-координационного центра. Помещение было сильно задымлено и пожарные работали в специальных аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Спасатели вывели на свежий воздух владельца комнаты. Хозяин сообщил, что в комнате осталась женщина. Впоследствии спасатели обнаружили женщину без признаков жизни.

Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м, его причина устанавливается. Также на месте работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.