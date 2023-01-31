На Николаевщине за сутки произошло семь пожаров, есть погибшие

В Николаевской области 30 января и ночью на 31 января спасатели ликвидировали семь пожаров, один из которых возник в результате попадания боеприпасов и обломков от них. В двух пожарах погибли люди.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так после очередного вражеского обстрела Очакова по улице Соборная загорелся жилой дом. В 14:19 пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.

Остальные шесть пожаров не связаны с ведением боевых действий.

Утром 30 января спасателям поступило сообщение о пожаре дачного дома на территории садового общества «Сады-2» в Николаеве. По прибытию спасателей установлено, что горит крыша. Благодаря своевременно принятым мерам удалось уберечь дом от полного уничтожения. В 09:49 пожар ликвидирован на площади 25 кв. м.

В 11:55 спасателей известили о том, что по улице Центральная пгт Кривое Озеро Первомайского района загорелся автомобиль Ford Transit Custom. Пожарные потушили пожар моторного отсека автомобиля в 12:01 на площадь 0,5 кв. м.

В 16:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Пограничная в Николаеве. По прибытию пожарные эвакуировали из соседних квартир четыре человека, из них одного ребенка. Из квартиры, в которой произошло возгорание, вывели мужчину 1979 года рождения, который госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Во время проведения разведки в квартире обнаружено тело погибшей женщины, 1970 года рождения. В 17:42 пожар ликвидирован на площади 50 кв. м.

Ночью 31 января, в 03:02, в Службу спасения поступило сообщение о том, что по улице Одесская в пгт Воскресенское Николаевского района загорелся гараж и жилой дом. Во время проведения разведки обнаружено тело погибшего мужчины 1982 года рождения. В 05:30 пожар ликвидирован на площади 50 кв. м.

Также 30 января дважды горели сухая трава и мусор. Первый эпизод произошел на открытой территории по улице Одесской в городе Первомайск, второй — в металлическом контейнере на пересечении улиц Авангардной и переулке Прорезной в Николаеве. Площади составили 300 и 1,5 кв. м соответственно.

Причиной возгорания автомобиля, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки, в других случаях устанавливаются.

Всего от ГСЧС на ликвидацию пожаров привлекались 11 спецавтомобилей и 35 пожарных.