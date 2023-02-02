В Николаеве четверо подростков-вандалов сломали кнопку тревоги в остановке-укрытии

В Николаеве четверо подростков сломали кнопку тревоги в одной из остановок-укрытий.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Остановки оборудованы камерами видеонаблюдения, потому на место мгновенно вызвали полицию. И хотя подростки скрылись, их нашли и вызвали родителей.

Кнопку мы заменим. Но на самом деле очень досадно, что такое происходит. В нашем городе достаточно разрушений и истерзанных построек. Эти укрытия и все оборудование у них – собственность общины. После войны мы планируем их разобрать и использовать для строительства бомбоубежищ в учебных заведениях… Поэтому надеюсь, что такого больше не повторится”, - написал Сенкевич.