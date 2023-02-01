«Не совершайте бессмысленных действий»: В Николаеве снова сливают воду из отопительных сетей

В Николаеве снова зафиксированы случаи сливания воды из внутридомовых систем отопления.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго».

«В очередной раз подчеркиваем николаевцам: вода из сетей не для бытовых нужд. Она химически очищена и имеет зеленую окраску, чтобы специалисты могли оперативно находить и устранять истоки на теплосетях. Обратите внимание, что использование этой воды для мытья рук или смыва унитаза может опустошить внутридомовые системы отопления и оставить без тепла целый микрорайон! Не совершайте бессмысленных действий», – говорится в сообщении.

Если вы стали свидетелями утечки поставляемого предприятием теплоносителя в КП просят безотлагательно сообщить об этом специалистам аварийно-диспетчерской службы: 44 25 77 или +380958221166 (круглосуточно).

Как известно, 2 февраля в Николаеве на насосных станциях водопровода произошла авария – воды не будет до 5 февраля.

Также напомним, что это не первый случай сливания воды из отопительных сетей. Поэтому ряд домов остались без тепла.