На Николаевщине за сутки произошло шесть пожаров в домовладениях – погиб мужчина

В Николаевской области 2 января спасатели ликвидировали шесть пожаров, один из которых возник в результате попадания боеприпасов и обломков от них.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Днем около 13:30 враг снова стрелял по Очаковской территориальной общине и в очередной раз попал по жилому дому. Пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Остальные пять пожаров не связаны с ведением боевых действий.

Так, утром, в 09:11, на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Школьной в селе Новоселовка Арбузинской территориальной громады Первомайского района. Силами пожарных пожар ликвидирован в 10:30 на площади 25 квадратных метров, предварительная причина его возникновения - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В 14:05 спасателям поступило сообщение о возгорании летней кухни по улице Набережной в селе Тарасовка Синюхинобридской ТГ Первомайского района. Во время проведения разведки в ячейке обнаружено тело погибшего мужчины 1962 года рождения. Совместными усилиями пожар ликвидирован в 15:20 на площади 24 квадратных метров, причина его возникновения устанавливается.

В 16:38 в пункт связи спасателей поступило сообщение о пожаре мусора в неэксплуатированном здании по улице Маяковского в Вознесенске. Силами пожарных подразделения пожар ликвидирован в 17:00 на площади 5 квадратных метров, предварительная причина его возникновения — неосторожное обращение с огнем.

В 17:42 спасателей известили о возгорании хозяйственного здания по улице Георгия Беяне в селе Березки Кривоозерской ТГ Первомайского района. В 17:58 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров, причина возникновения устанавливается.

Уже к вечеру, в 20:51, на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что по улице Литовченко в Николаеве также по неустановленной причине загорелось хозяйственное сооружение. Пожар ликвидирован в 21:23 на площади в 10 квадратных метров. От огня спас рядом расположенный жилой дом.

В общей сложности от ГСЧС на ликвидацию пожаров привлекались 9 спецавтомобилей и почти 30 пожарных.