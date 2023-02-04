В Николаеве из-за неосторожности с огнем загорелись деревья – пожар угрожал домам

В Николаеве из-за неосторожного обращения с огнем горел мусор и сухие деревья на открытой территории. Пожар угрожал расположенным рядом домам.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

«3 февраля на открытой территории Заводского района Николаева загорелся мусор и сухие деревья. К возгоранию привело неосторожное обращение с огнем – наиболее распространенная причина такого вида пожаров. Пожарные 3 и 4 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области потушили пожар на площади 40 кв. м, не допустив распространения пламени на рядом расположенные здания», – сообщили в ГУ ГСЧС.

Гражданам напомнили, что неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров. Нередко неосторожность переходит в халатность.