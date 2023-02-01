«Укрэнерго»: Масштаб аварии на подстанции возле Одессы существенный, неизвестно, когда энергопитание будет полностью восстановлено

В «Укрэнерго» сообщили, что масштаб аварии на подстанции в Одесской области, из-за которой Одесса осталась без света, существенный. Пока невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено.

Об этом говорится в сообщении компании.

«В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, из которой заживляется г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак. Поэтому в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе – аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям», – сообщили в «Укрэнерго».

В компании добавили, что во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал цель высоковольтную инфраструктуру Одесщины, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе потерпели значительные впечатления.

«Ремонтные бригады Укрэнерго возобновляли функционал неоднократно поврежденного оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования», - говорится в сообщении.

В компании затрудняются сказать, когда возобновят энергоснабжение.