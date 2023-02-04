Шмыгаль поручил завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, и газотурбинную электростанцию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток привезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная партнерами из США.

Об этом он написал в Telegram.

Премьер-министр напомнил, что в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. В результате в Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно.

«На внеочередном заседании правительства поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, при участии и.о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя «Укрэнерго», представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств. Сейчас основная цель – запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций», - сообщил Шмыгаль.

Также, по его словам, в Одессе круглосуточно должны работать все Пункты несокрушимости. В координацию работы в город отправились министр энергетики и руководитель «Укрэнерго».