У Германии пока нет доказательств, что россия причастна к взрывами на «Северных потоках»

Немецкие следователи пока не имеют доказательств того, что россия стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Об этом заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag.

«Сейчас это невозможно доказать, расследование продолжается», - заявил Петер Франк.

С помощью двух исследовательских судов были взяты образцы воды и почвы, а также остатки трубопроводов, а место преступления было всесторонне задокументировано.

«Сейчас мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики», - сказал он.

В конце сентября после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено всего четыре утечки на двух трубопроводах. В ноябре шведские органы безопасности определили, что это была серьезная диверсия - но не назвали виновника. Места взрывов находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Обе страны проводят собственные расследования.

«Но мы находимся в контакте», - сказал Франк.

Лишь спустя некоторое время были повреждены кабели, которые были необходимы для системы железнодорожного радио в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии. Железнодорожное движение на значительной части севера Германии остановилось на несколько часов. Федеральная прокуратура также расследует эти инциденты, произошедшие 8 октября. Франк сказал в интервью, что расследование еще не завершено.

«Но я могу сказать, что подозрение в том, что это была иностранная диверсия, пока не подтвердилось», - отметил прокурор.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на двух нитях «Северного потока – 1» и одной нити «Северного потока – 2». В шведском МИДе заявили, что вызвали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к наибольшему когда-то зарегистрированному выбросу метана.

Расследование происшествия ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы .