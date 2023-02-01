В Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению

Одесса. Фото: архив В Одессе удалось подключить критическую инфраструктуру города к энергоснабжению, после двух масштабных аварий на подстанциях НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщил председатель НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает ЭП.

- Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения, - отметил Владимир Кудрицкий.

Он также добавил, что вместе с операторами «ДТЭК Одесские электросети», Минэнерго, другими службами отрабатывается возможность подключения критической инфраструктуры к автономным источникам. Это позволит освободить мощность, которую смогут передать потребителям в городе и области.

По его словам начиная с 10 октября и особенно в последние два месяца все три подстанции, которые питают Одессу и область подверглись повреждениям. По несколько атак произошло на каждую из этих подстанций. Вследствие этого сильно снизилась надежность питания региона.

Сейчас Укрэнерго фокусируется на восстановлении одной из подстанций Одесской области.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что масштаб аварии на подстанции в Одесской области, из-за которой Одесса осталась без света, существенный. Пока невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток привезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная партнерами из США.