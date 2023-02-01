В Житомирской области беременная женщина провалилась под лед

На водоеме Житомирщины спасли провалившуюся под лед беременную женщину. Событие произошло в Бердичеве на реке Гнилопять.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели Бердичевской городской коммунальной поисково-спасательной службы на воде ползком 35 м подбирались к тонущей. Верхняя одежда на ней вобрала воду и тянула пострадавшую ко дну. Лед трещал и продавливался, однако один из спасателей рискнул упереться коленями в край бреши, схватил утопающую за ремень и наконец достал ее из воды на уцелевший лед.

Женщину обвязали спасательной веревкой, и таким образом подтягивали ее к берегу. Помогали в этом мужчины, ставшие случайными очевидцами происшествия.

Уже на берегу бойцы ГСЧС помогли на носилках транспортировать спасенную в автомобиль скорой помощи. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Бердичевской центральной городской больницы с предварительным диагнозом «общее переохлаждение организма».

В больнице сообщили, что состояние спасенной стабильное. Женщина находится на седьмом месяце беременности, с ребенком все хорошо.