Жилье и автомобиль: Николаевские спасатели за прошедшие сутки потушили шесть пожаров

В субботу, 4 февраля, подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидированы шесть пожаров.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, в 08:07 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на улице Гагарина села Березки Кривоозерской территориальной громады Первомайского района загорелся автомобиль Ford Transit. На место направлено отделение 13 государственной пожарно-спасательной части. Силами пожарных, в 08:25, пожар ликвидирован на площади 8 кв. м. Причина пожара устанавливается.

В 13.09 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по ул. Виденко с. Кобзарцы Снегиревской территориальной громады Баштанского района. К месту вызова направлены спасатели 24 ГПСЧ. По приезду к месту было установлено, что помещение сильно задымлено, поэтому пожарные работали в специальных аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Во время разведки в одной из комнат пожарные обнаружили тело мужчины, 1952 г.р., без признаков жизни. Пожар в 13:40 локализован и в 15:05 ликвидирован на площади 98 кв. м, его вызвала неосторожность во время курения. Огнем уничтожен жилой дом, мебель домашнего обихода.

Впоследствии спасатели 23 ГПСЧ ликвидировали пожар газового баллона в однокомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Корабельная г. Первомайск. О пожаре сообщили в 15:40. Площадь пожара составила 1 кв. м, ее повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов. Огнем поврежден пол.

В 16:39 спасателям сообщили о пожаре крыши одноэтажного складского помещения по ул. Новосельская с. Водник Шевченковской территориальной громады Николаевского района. Пожарные 16 ГПСЧ совместно с местной пожарной охраной "Первомайское" в 20:28 ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Причина пожара устанавливается. Огнем уничтожены крыша и перекрытия, окна, двери, мебель, стиральная машина, автомобильные шины.

В 16:52 Службе спасения сообщили о пожаре по ул. Океановская г. Николаева. По прибытию спасателей 5 ГПСЧ и дежурной смены оперативно-координационного центра Главного управления установлено, что в одной из комнат двухкомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар. Его локализовали в 17.12 и ликвидировали в 17.25 на площади 20 кв. м. Причина возникновения устанавливается. Огнем уничтожены диван, шкаф, электроприборы, вещи домашнего обихода.

Ночью, 4 февраля, 22:54 Службу спасения известили о том, что по ул. Элеваторная г. Новая Одесса Николаевского района возник пожар в одноэтажном жилом доме. К месту вызова немедленно были направлены пожарные 21 ГПСЧ. В 23.40 горение локализовали и в 23.52 ликвидировали на площади 50 кв. м, его вызвало короткое замыкание электропроводки.