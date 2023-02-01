В порту Рени едва затонула румынская баржа с украинским зерном

Румынская баржа, предназначенная для перевозки зерна, затонула в порту Рени (Одесская область) 4 февраля во время погрузки. Люди при этом не пострадали.

Об инциденте сообщили в эфире румынской телекомпании StirileProTV, передает «Одесская жизнь».

На сайте телеканала опубликовано видео, на котором видно как из затонувшего лишь частично трюма баржи выгружают мокрое зерно и сбрасывают его прямо в Дунай, рядом с судном.

По заявлению судовладельца, на барже было 860 тонн пшеницы. Во время продолжения грузовых работ экипаж обнаружил, что в трюм в районе машинного отделения поступает вода.

Отмечается, что моряки были бессильны что-то сделать, чтобы не дать барже затонуть. Сами люди при этом не пострадали. Судно принадлежит компании из румынского города Констанца.

В Администрации морских портов в свою очередь сообщили, что судно удалось спасти от полного затопления.