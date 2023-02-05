На Полтавщине полицейские вместе с рыбаком спасли мужчину и младенца, которые провалились под лед

В воскресенье, 5 февраля, в городе Горишние Плавные сотрудники полиции с местным рыбаком спасли людей, которые проводились под лед на реке Днепр.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

По данным пресс-службы, местная женщина услышала, что кто-то просит о помощи и сразу позвонила по телефону в полицию.

На место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции в составе сержанта полиции Ивана Чикмарева и капрала полиции Богдана Мальцева.

По словам свидетелей и местного рыбака было установлено, что под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок.

«Человек с ребенком в воде находились на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак Николай Карпенко и прибывшие по вызову полицейские», - добавили в сообщении.

Достав из ледяной воды мужчину и ребенка, их сразу передали медикам, которые госпитализировали обоих в больницу.

Полиция установила, что пострадавшими оказались местный мужчина и его внук, которому всего 5 месяцев.

Напомним, как в Житомирской области беременная женщина провалилась под лед.