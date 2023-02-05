Без электричества в Одессе остаются 40% потребителей - ДТЭК обещает включать свет по 2 часа

Из-за аварии на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одессе до 40% потребителей до сих пор остаются без электроэнергии. Однако с сегодняшнего дня жителям обещают давать свет по 2 часа.

Об этом пишет премьер-министр Денис Шмигаль и глава ГСЧС Сергей Крук.

Шмигаль провел совещание с Одесской ОВА по ситуации с электроснабжением в Одессе и Одесском районе.

«В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре», - написал он.

Шмигаль сообщил, что фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены , ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Также круглосуточно проходят ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария.

При этом в ДТЭК сообщили, что с сегодняшнего дня в Одессе и Одесском районе начнут включать свет по 2 часа.

«Освобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас это тот максимум, которым можно обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона.

При этом говорится, что когда в город будут доставлены все анонсированные генераторы, перерыв в электроснабжении начнет сокращаться.

Так, в Одессу направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электроснабжению больше потребителей. Более 25 из них уже поступило, еще около 50 в дороге. Премьер также поручил изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в Одессе.

При этом глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что ведомство направило в Одессу 39 силовых электрогенераторов и 20 «Пунктов несокрушимости». Там был создан резерв генераторов малой мощности.

ДТЭК также сообщила о направлении в город 15 мощных генераторов.

Кроме того, в ОВА отметили, что в настоящее время в Одесском районе развернуто 337 «Пунктов несокрушимости», 295 из них – в Одессе.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что масштаб аварии на подстанции в Одесской области , из-за которой Одесса осталась без света, существенный. Пока невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы , которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная партнерами из США.

Вечером 4 февраля в Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению.