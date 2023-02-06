В Чили из-за масштабных лесных пожаров погибли более 20 человек

В результате лесных пожаров, охвативших Чили на фоне жары, погибли по меньшей мере 23 человека, еще около тысячи пострадали.

Об этом сообщает Корреспондент.

В стране зафиксировали 232 лесных пожара. Правительство президента Габриэля Борича объявило режим стихийного бедствия в южном регионе Араукания. Ранее аналогичные меры были предприняты в регионах Нубл и Биобио. Это позволило главе государства мобилизовать военных для борьбы с огнем. Чрезвычайной ситуации способствует сильная жара – температура поднялась до 40 градусов Цельсия.

Как заявили власти, пожары уничтожили не менее 88 домов и охватили 47 тысяч гектаров лесов. Среди погибших - два члена экипажа пожарного вертолета, потерпевшего крушение 3 февраля. Кроме того, во время тушения погиб один спасатель, еще восемь получили ранения. Всего в регионе задействовано около 2300 пожарных и 75 самолетов.