В Карпатах спасли заблудившегося туриста

Спасатели 4 февраля нашли заблудившегося туриста в зимних Карпатах.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасателям поступило сообщение от туриста, потерявшего ориентир во время следования с горы Поп Иван к горе Смотрич. На помощь отправили спасателей и волонтеров. В горах в это время были сложные погодные условия: снегопад, ветер и плохая видимость.

Заблудившегося туриста нашли на примерном расстоянии 1 километр от вершины горы Поп Иван, его доставили в поисково-спасательное отделение.