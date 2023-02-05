Эвакуация из опасных регионов продолжается, большой волны переселенцев нет, - Верещук

Вице-премьер Ирина Верещук считает, что эвакуация людей из опасных регионов и дальше будет проходить планово, проблем не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

– Я не думаю, что будет огромная волна переселенцев. Уже февраль, и люди едут планово. Мы видим Донецкую область, мы видим Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую области. Мы говорим именно о тех областях, где может быть наибольший риск того, что люди будут эвакуироваться массово, - сказала Верещук.

По ее словам, из прифронтовых регионов продолжают курсировать эвакуационные поезда, на которых бесплатно можно добраться до центральных и западных областей Украины. Люди записываются на них и уезжают.

– Я не думаю, что будет большое перемещение, но даже если будет, то мы контролируем ситуацию, и она будет контролируемой, – добавила вице-премьер.

Она отметила, что в Европе также не увидели такой огромной волны беженцев, которую ждали и готовились принять этой зимой.