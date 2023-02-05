Закон об импорте российских нефтепродуктов в ЕС вступил в силу

В воскресенье, 5 февраля, вступил а силу закон о импорте в Европейский союз нефтепродуктов из россии, в частности бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.

Об этом сообщает DW и руководитель ОП Андрей Ермак.

Основанием для ограничений стали санкции, утвержденные 27 странами-членами.

Евросоюз согласовал эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из россии еще 3 июня 2022 года. Начало действия положения откладывалось. В итоге эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза начало действовать 5 декабря 2022 года.

Исключение было сделано для Болгарии, а также под санкции не попали поставки по трубопроводу «Дружба». Ограничения пока что действуют до 1 июля.

Однако, в конце ноября 2022 года страны ЕС окончательно одобрили запрет на морские поставки нефтепродуктов из ры с 5 февраля 2022 года. Исключение сделано для Софии и Загреба. До конца 2023 года они могут и в дальнейшем закупать газойль. Прага также может пока что покупать российское дизтопливо.

Предусмотрен переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и загружены до 5 февраля 2023 года и разгружены до 1 апреля 2023 года.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак добавил, что таким образом россия теряет рынок на 40 миллиардов.

Напосним, что ранее ЕС и Госдеп США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с россией.