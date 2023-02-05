В Австрии из-за схода лавин погибли восемь человек

На западе Австрии в результате схода снежных лавин в субботу и воскресенье, 4-5 февраля, погибли восемь человек.

Об этом пишет Укринформ.

По словам правоохранителей, в субботу зарегистрированы три смертельных случая в результате схода лавин, а в воскресенье погибли еще пять человек.

После нескольких дней интенсивных снегопадов и мощного ветра уровень опасности схождения лавин в Австрии составляет четыре по пятибалльной шкале. Но, несмотря на постоянные предупреждения полиции, горнолыжные курорты страны переполнены любителями лыжных спусков.